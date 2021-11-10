Арсен Аваков не намерен идти в партию экс-спикера Рады Разумкова и назвал это фейком от Офиса президента. В ОП ответили

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не намерен создавать совместную партию з экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым или присоединяться к политсиле последнего. Он заявил, что эта информация — фейк от Офиса президента.

Аваков записал видео о том, что «после испуга и долгого совещания» главы ОП Андрея Ермака и его советника Михаила Подоляка, Офис президента решил «контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков».

Он ответил Ермаку и Подоляку словами из романа «Дюна» Фрэнка Герберта: «Страх убивает разум. Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает страх только у слабаков и дураков, вы из которых будете?».

Ответ Офиса президента

Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю» ответил на слова Авакова следующее:

«Арсен Борисович неожиданно увлекся цитатами из «Дюны», но в эти недели на слуху другое фантастическое произведение — сериал «Вторжение» от Apple TV. Кстати, очень интересный и небанальный проект. Сюжет сериала развивается рядом неприятных событий и различных глобальных инцидентов, которые, по-видимому, не связаны между собой. Но в какой-то момент выясняется, что они не только связаны — за ними стоит конкретная деструктивная сила, разрушающая нормальную жизнь общества. Ничего не напоминает? Сейчас у Арсена Борисовича достаточно свободного времени, чтобы, возможно, задуматься над тем, кто и зачем из старой гвардии продуцирует сейчас весь этот каскад фейков и медийных истерик, не имеющих к реальной жизни никакого отношения, но системно отравляющих жизнь страны. А что касается «длинных совещаний» в ОП, то надо же рассудительно оценивать предмет, затронутый Арсеном Борисовичем. Повседневная деятельность отставников, чьи фамилии упомянутые господином Аваковым и чьи управленческие «таланты» общество уже не раз отправляло на свалку, пока не дотягивает даже до 10-минутного совещания. Зачем? Да, согласен, все перечисленные Аваковым очень стараются и тратят немалые ресурсы дружественных олигархов на свою политическую реанимацию. Но даже олигархи не в состоянии сделать неудачников великими воинами», — сказал Подоляк.