МОЗ рекомендує внести Черкаську область у «червону» зону

Наразі 17 регіонів України перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки, утім МОЗ вже зробив подання до Кабміну про скликання комісії для переведення Черкаської області у «червону» зону. Під питанням ще перебувають Вінницька та Харківська області.
Про це на брифінгу 9 листопада заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
«Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під ковід — 76 401 ліжко, з них зайнято 51 926. На реанімаційних ліжках перебуває — 3 649 пацієнтів», — зазначив міністр.
Він наголосив, що за 8 листопада померла рекордна кількість пацієнтів з ковідом — 833.
«Смертність є «відкладеним» показником і може продовжувати зростати впродовж двох-трьох тижнів після стабілізації захворюваності. Але безпосередньо кожен з вас може сьогодні вплинути на цей показник. Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоровя та повернутись медикам до звичного режиму роботи», — додав Ляшко.
- З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою.
- Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).