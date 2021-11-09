МОЗ рекомендує внести Черкаську область у «червону» зону

Наразі 17 регіонів України перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки, утім МОЗ вже зробив подання до Кабміну про скликання комісії для переведення Черкаської області у «червону» зону. Під питанням ще перебувають Вінницька та Харківська області.

Про це на брифінгу 9 листопада заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під ковід — 76 401 ліжко, з них зайнято 51 926. На реанімаційних ліжках перебуває — 3 649 пацієнтів», — зазначив міністр.

Він наголосив, що за 8 листопада померла рекордна кількість пацієнтів з ковідом — 833.

«Смертність є «відкладеним» показником і може продовжувати зростати впродовж двох-трьох тижнів після стабілізації захворюваності. Але безпосередньо кожен з вас може сьогодні вплинути на цей показник. Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоровя та повернутись медикам до звичного режиму роботи», — додав Ляшко.