Минздрав рекомендует внести Черкасскую область в «красную» зону

Сейчас 17 регионов Украины находятся на «красном» уровне эпидемической опасности, однако Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве комиссии для перевода Черкасской области в «красную» зону. Под вопросом еще находятся Винницкая и Харьковская области.
Об этом на брифинге 9 ноября заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
«Сейчас имеем наибольшее количество выделенных коек под ковид — 76 401 койка, из них занято 51 926. На реанимационных койках находится 3 649 пациентов», — отметил министр.
Он сказал, что за 8 ноября умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 833.
«Смертность является «отложенным» показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости. Но непосредственно каждый из вас может сегодня повлиять на этот показатель. Для этого нужно привиться, что позволит сохранить свое здоровье и вернуться медикам в привычный режим работы», — добавил Ляшко.
- С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до тех пор, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна.
- Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).