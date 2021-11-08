Угоди про розміщення у Білорусі двох військових обʼєктів Росії продовжили на 25 років

Угоди про розміщення на території Білорусі двох російських військових обʼєктів продовжили на 25 років.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на протоколи між урядами, які опубліковані на інтернет-порталі правової інформації РФ.

У Білорусі продовжать базуватися 43-й вузол звʼязку Військово-морського флоту Росії «Вілейка» та радіолокаційна станція «Волга» російської системи попередження про ракетний напад. Продовження терміну перебування підписали голови військових відомств країн Сергій Шойгу (РФ) та Віктор Хренін (Білорусь).

РЛС «Волга», яка розташована неподалік міст Барановичі та Ганцевичі, була створена у 1980-х роках і входить до структури космічних військ РФ. Вона необхідна для виявлення балістичних ракет і космічних обʼєктів та для відстеження їх траєкторій. Станція контролює Західну Європу, Північну Атлантику та Норвезьке море.

Вузол «Вілейка», що знаходиться біля однойменного міста, забезпечує звʼязок штабу ВМФ Росії з атомними підводними човнами в районах Атлантичного, Індійського та частково Тихого океанів. Також він веде розвідку та радіоелектронну боротьбу.