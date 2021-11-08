МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації. Її видаватимуть сімейні лікарі

У Міністерстві охорони здоров’я затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19», — зазначили у відомстві.

Вона матиме назву № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». У МОЗ наголошують, що на довідці обов’язково має бути вказаний термін дії протипоказань. Єдиним постійним протипоказанням визначена лише вжка алергія на компоненти вакцини і вона стосуватиметься винятково певного препарату.