Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации. Ее будут выдавать семейные врачи

В Министерстве здравоохранения утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
«Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19», — отметили в ведомстве.
Она будет называться № 028-1/о «Вывод врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». В Минздраве отмечают, что на справке обязательно должен быть указан срок действия противопоказаний. Единственным постоянным противопоказанием определена только такая аллергия на компоненты вакцины и она будет касаться исключительно определенного препарата.
- В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не привьются. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).