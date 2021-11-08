Батько 9-річної афганки заперечив, що продав її 55-річному чоловіку для шлюбу. Сюжет CNN він назвав «теледрамою»

В Афганістані батько девʼятирічної дівчинки, який продав її 55-річному чоловіку, назвав репортаж CNN з цього приводу «теледрамою»: дитину він продав не для шлюбу, і цей чоловік — його дядько Курбан.

Коментар у батька на імʼя Абдула Малека взяло видання Aamaj News.

Інцидент стався в афганському таборі для переселенців у провінції Бадгіс. Дівчинку звати Парвана. 2 листопада американський телеканал CNN випустив сюжет про те, що батько продав її 55-річному чоловіку як наречену. Батько ж у коментарі Aamaj News заперечив, що продав доньку для шлюбу. Він наголосив, що як тільки-но у нього зʼявиться можливість викупити назад доньку, він це зробить. Продав він її своєму 55-річному дядьку за $3 800 через «складне фінансове становище».