Отец 9-летней афганки возразил, что продал ее 55-летнему мужчине для брака. Сюжет CNN он назвал «теледрамой»

В Афганистане отец девятилетней девочки, который продал ее 55-летнему мужчине, назвал репортаж CNN по этому поводу «теледрамой»: ребенка он продал не для брака, и этот мужчина — его дядя Курбан.

Комментарий у отца по имени Абдулла Малека взяло издание Aamaj News.

Инцидент произошел в афганском лагере для переселенцев в провинции Бадгис. Девочку зовут Парвана. 2 ноября американский телеканал CNN выпустил сюжет о том, что отец продал ее 55-летнему мужчине как невесту. Отец в комментарии Aamaj News возразил, что продал дочь для брака. Он подчеркнул, что как только у него появится возможность выкупить обратно дочь, он это сделает. Продал он ее своему 55-летнему дяде за $3 800 из-за «сложного финансового положения».