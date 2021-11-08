Без води, світла та ліків. За вісім років війни на Донбасі бойовики облаштували понад 160 катівень

На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях восьмий рік поспіль підконтрольні Росії бойовики катують цивільних людей, журналістів, волонтерів та військових.

За даними заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова, на території окупованого Донбасу діє або діяло понад 160 катівень.

У Донецькій області відомо про 90 таких незаконних в’язниць, у Луганській — про 70.

«Більша частина катівень з’являлися стихійно. Незаконні збройні формування ще на початку конфлікту створювали свої «бази» у різних адміністративних будівлях, захоплювали приватні та державні підприємства, наприклад, готелі, склади «Нової пошти» чи приміщення «Артемвугілля», та у цих же місцях тримали місцевих жителів, які намагались протистояти режиму псевдореспублік або ж навіть просто проходили повз ці об’єкти», — зазначив Мамедов у колонці для «Радіо Свобода».

За його словами, для катівень представники незаконних збройних формувань не гребували використовувати й підвальні приміщення дитячих садків та навчальних закладів.