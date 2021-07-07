Прокуратура повідомила про підозру керівнику і організатору катівні «Ізоляція» у Донецьку

Прокуратура оголосила підозру двом бойовикам «ДНР», яких вважає керівниками та організаторами підпільної в’язниці «Ізоляція» на території Донецька.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їм інкримінують участь у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів і звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням.

За даними слідства, з 2014 року мешканець селища Зуївка Донецької області, який раніше служив у Французькому іноземному легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, обійняв посаду «керівника центру спецоперацій «міністерства державної безпеки ДНР». Разом із своїм «заступником» — колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю.

Підозрювані беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які підтримують активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються з них, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах.

«Таким чином, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, які там вчинялися. Загалом на даний час заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції» 15 особам. Встановлено близько 170 постраждалих», — повідомила прокуратура.

Прокуратура не називає імен підозрюваних, але, за даними ЗМІ, керівником «центру спецоперацій міністерства державної безпеки ДНР» є Василь Євдокимов («Ленін»). Його першим помічником і заступником називають Вадима Долгова («Пенсіонер»).