Катівня «Ізоляція»: прокуратура повідомила про підозру бойовику «МГБ ДНР»

Прокуратура Донецької області оголосила про підозру бойовику з «МГБ ДНР» у катуванні людей, яких незаконно утримували на території заводу «Ізоляція» в Донецьку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідство зʼясувало, що з 2017 року 28-річний учасник незаконного воєнізованого формування «міністерство державної безпеки ДНР», перебуваючи на посаді оперуповноваженого, незаконно затримував і катував людей на території «Ізоляції».

Нібито за співробітництво з правоохоронними органами України правопорушник, погрожуючи застосувати вогнепальну зброю, бив полонених ногами та руками по тілу, примусово занурював голову потерпілих у ємність із водою.

Розслідування проводить управління поліції в Донецькій області. Загалом про підозру у вказаних злочинах повідомили 10 зловмисникам.