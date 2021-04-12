Тюрьма «Изоляция»: прокуратура сообщила о подозрении боевику «МГБ ДНР»

Прокуратура Донецкой области объявила о подозрении боевику из «МГБ ДНР» в пытках людей, которых незаконно удерживали на территории завода «Изоляция» в Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие выяснило, что с 2017 года 28-летний участник незаконного военизированного формирования «министерство государственной безопасности ДНР», находясь на должности оперуполномоченного, незаконно задерживал и пытал людей на территории «Изоляции».

Якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины подозреваемый, угрожая применением огнестрельного оружия, бил пленных ногами и руками, а также принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой.

Расследование проводит управление полиции в Донецкой области. В общем о подозрении в указанных преступлениях сообщили 10 злоумышленникам.