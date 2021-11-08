Без воды, света и лекарств. За восемь лет войны на Донбассе боевики обустроили более 160 мест пыток

На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях восьмой год подконтрольные России боевики пытают гражданских людей, журналистов, волонтеров и военных.

По данным заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, на территории оккупированного Донбасса действует или действовало более 160 мест пыток.

В Донецкой области известно о 90 таких незаконных тюрьмах, в Луганской — о 70.

«Большая часть мест пыток появлялись стихийно. Незаконные вооруженные формирования еще в начале конфликта создавали свои «базы» в различных административных зданиях, захватывали частные и государственные предприятия, например, гостиницы, склады «Новой почты» или помещение «Артемуголь», и в этих же местах держали местных жителей, пытавшихся противостоять режиму псевдореспублик, или даже тех, кто просто проходил мимо этих объектов», — отметил Мамедов в колонке для «Радио Свобода».

По его словам, в качестве застенков представители незаконных вооруженных формирований не пренебрегали использовать и подвальные помещения детских садов и учебных заведений.