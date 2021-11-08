Чверть дорослого населення України повністю вакцинувалася проти COVID. Київ — лідер за темпами імунізації

В Україні станом на 8 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«На сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу, а 25,6% завершили повний курс щеплення», — наголосив очільник МОЗ.
За його словами, лідером із охоплення щепленням залишається місто Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% — завершили курс вакцинації.
Водночас найменша кількість вакцинованих цього тижня зареєстрована у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.
Нагадаємо, в Україну у вихідні доставили 1,4 мільйона доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету.
Також у вихідні Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцини.
- В Україні з понеділка, 8 листопада, почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).