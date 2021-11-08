Четверть взрослого населения Украины полностью вакцинировалась против COVID. Киев — лидер по темпам иммунизации

В Украине по состоянию на 8 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса, а 25,6% завершили полный курс прививки», — подчеркнул глава Минздрава.
По его словам, лидером по темпам иммунизации остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% — завершили курс вакцинации.
Наименьшее количество вакцинированных на этой неделе зарегистрировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.
Напомним, в Украину в выходные доставили 1,4 миллиона доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.
Также в выходные Украина получила 2 930 300 доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.
- В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не привьются. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).