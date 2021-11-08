Після протестів. Уряд Польщі уточнив закон про заборону абортів

Міністерство охорони здоровʼя Польщі уточнило закон про заборону абортів і описало ситуації, у яких проведення аборту вважається допустимим. Напередодні у країні відбулись масові протести через смерть вагітної жінки з вадами плоду.

Про це повідомляє DW.

Відтепер закон підтверджує законність переривання вагітності, коли вона загрожує життю чи здоровʼю матері, а лікарям «не варто боятися ухвалювати необхідні рішення, що ґрунтуються на їхньому досвіді та медичних пізнаннях».

Зазначимо, що у випадку зі смертю вагітної жінки лікарі зволікали з абортом попри те, що у неї було недостатньо навколоплідних вод, щоб у дитини був шанс вижити. Саме ця ситуація (дії лікарів у разі нестачі навколоплідних вод) особливо обговорюється в інструкціях МОЗ.