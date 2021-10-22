Дослідження: Після заборони абортів у Польщі понад 30 тисяч польок нелегально перервали вагітність

Після того, коли уряд Польщі увів заборону на проведення абортів в країні, щонайменше 34 тисячі польських жінок намагалися зробити аборт нелегально або в іншій країні.

Про це пише The Guardian, посилаючись на дані неурядової організації «Аборти без кордонів».

Так, понад тисячу польок звернулися до іноземних клінік з проханням перервати вагітність, а загалом від початку урядових обмежень від 80 до 200 тисяч жінок щороку намагалися припинити вагітність. Здебільшого жінки їхали у Велику Британію.

За новим законодавством тепер у Польщі аборт дозволено робити лише у двох випадках: у разі загрози життю і здоровʼю матері, якщо існує висока ймовірність важкого ураження плода або невиліковного захворювання, небезпечного для життя дитини і матері; якщо вагітність є наслідком зґвалтування. В іншому разі — аборти заборонені. Закон набув чинності в січні 2021 року.

До цього в Польщі аборти дозволяли тільки у трьох випадках: через вроджені вади плода, загрозу для життя матері та вагітність внаслідок злочину. Тепер аборти через вади і невиліковну хворобу плода визнали неконституційними.