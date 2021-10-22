Исследование: После запрета абортов в Польше более 30 тысяч полек нелегально прервали беременность

После того как правительство Польши ввело запрет на проведение абортов в стране, по меньшей мере 34 тысячи польских женщин пытались сделать аборт нелегально или в другой стране.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на данные неправительственной организации «Аборты без границ».

Так, более тысячи полек обратились в иностранные клиники с просьбой прервать беременность, а всего с начала правительственных ограничений от 80 до 200 тысяч женщин ежегодно пытались прервать беременность. В основном женщины ехали в Великобританию.

По новому законодательству теперь в Польше аборт разрешено делать только в двух случаях: при угрозе жизни и здоровью матери, если существует высокая вероятность тяжелого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни ребенка или матери; если беременность наступила в результате изнасилования. В других случаях аборты запрещены. Закон вступил в силу в январе 2021 года.

До этого аборты в стране позволяли только в трех случаях: из-за пороков плода, угрозы для жизни матери и беременности в результате преступления. Теперь аборты из-за пороков и неизлечимой болезни плода признали неконституционными.