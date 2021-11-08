После протестов. Правительство Польши уточнило закон о запрете абортов

Министерство здравоохранения Польши уточнило закон о запрете абортов и описало ситуации, в которых проведение аборта считается допустимым. Накануне в стране прошли массовые протесты из-за смерти беременной женщины с пороками плода.

Об этом сообщает DW.

Теперь закон подтверждает законность прерывания беременности, когда она угрожает жизни или здоровью матери, а врачам «не стоит бояться принимать необходимые решения на основе своего опыта и медицинских знаний».

Отметим, что в случае смерти беременной женщины врачи медлили с абортом несмотря на то, что у нее было недостаточно околоплодных вод, чтобы у ребенка был шанс выжить. Именно эта ситуация (действия врачей при недостатке околоплодных вод) особенно обсуждается в инструкциях Минздрава.