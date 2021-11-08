После протестов. Правительство Польши уточнило закон о запрете абортов

Министерство здравоохранения Польши уточнило закон о запрете абортов и описало ситуации, в которых проведение аборта считается допустимым. Накануне в стране прошли массовые протесты из-за смерти беременной женщины с пороками плода.
Об этом сообщает DW.
Теперь закон подтверждает законность прерывания беременности, когда она угрожает жизни или здоровью матери, а врачам «не стоит бояться принимать необходимые решения на основе своего опыта и медицинских знаний».
Отметим, что в случае смерти беременной женщины врачи медлили с абортом несмотря на то, что у нее было недостаточно околоплодных вод, чтобы у ребенка был шанс выжить. Именно эта ситуация (действия врачей при недостатке околоплодных вод) особенно обсуждается в инструкциях Минздрава.
В Польше с 27 января 2021 года аборт разрешается делать только в двух случаях: при угрозе жизни и здоровью матери, если существует высокая вероятность тяжелого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни ребенка или матери; если беременность наступила в результате изнасилования. В других случаях аборты запрещены.
До этого аборты в стране позволяли только в трех случаях: из-за пороков плода, угрозы для жизни матери и беременности в результате преступления. Теперь аборты из-за пороков и неизлечимой болезни плода признали неконституционными.
- 2 ноября 2021 года в Польше на 22 неделе беременности умерла 30-летняя женщина. Врачи, несмотря на угрозу жизни, ждали, пока умрет сам плод, но после преждевременного отхода околоплодных вод умерла сама женщина. Причиной тому стал отказ врачей сделать аборт, поскольку недавно там усилили запрет на прерывание беременности.
- В этой связи 6 ноября тысячи поляков вышли на протест в 70 городах и столице Варшаве. С фотографиями умершей женщины они скандировали «ни одной больше» и требовали ослабить законодательство, касающееся абортов.
- В Польше с 27 января 2021 года и по состоянию на октябрь по меньшей мере 34 тысячи женщин пытались сделать аборт нелегально или в другой стране.