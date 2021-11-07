В Польше врачи допустили смерть беременной женщины из-за запрета абортов в стране. Тысячи поляков вышли на протест

Второго ноября в Польше на 22 неделе беременности умерла 30-летняя женщина. Врачи, несмотря на угрозу жизни, ждали, пока умрет сам плод, но после преждевременного отхода околоплодных вод умерла сама женщина. Причиной тому стал отказ врачей сделать аборт, поскольку недавно там усилили запрет на прерывание беременности.

Следовательно, шестого ноября тысячи поляков вышли на протест в 70 городах и столице Варшаве. С фотографиями умершей женщины они скандировали «ни одной больше» и требовали ослабить законодательство, касающееся абортов.

По словам адвоката семьи умершей Йоланты Будзовской, именно строгие ограничения на аборты в Польше стали причиной смерти беременной Изабеллы.

«Врачи ждали смерти плода вместо того, чтобы экстренно прервать беременность, что могло спасти жизнь женщины. Следовательно, плод мертв, пациентка мертва, септический шок», — сообщила адвокат.

Эта женщина стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране. У нее остался муж и 9-летняя дочь.

После смерти Изабеллы в больнице отстранили двух врачей, а прокуратура города начала расследование. Польские власти отвергают все обвинения.