У Польщі лікарі допустили смерть вагітної жінки через заборону абортів в країні. Тисячі поляків вийшли на протест

Другого листопада у Польщі на 22 тижні вагітності померла 30-річна жінка. Лікарі попри загрозу життю жінки чекали, поки помре сам плід, утім, після передчасного відходу навколоплідних вод померла сама жінка. Причиною цього стала відмова лікарів зробити аборт, оскільки віднедавна там посилили заборону на переривання вагітності.

Відтак шостого листопада тисячі поляків вийшли на протест у 70 містах та столиці Варшаві. З фотографіями померлої жінки вони скандували «жодна більше» та вимагали послабити законодавство, яке стосується абортів.

За словами адвокатки родини померлої Йоланти Будзовської, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті вагітної Ізабели.

«Лікарі чекали на смерть плода замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки. Відтак плід мертвий, пацієнтка мертва, септичний шок», — повідомила адвокатка.

Ця жінка стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні. У неї залишився чоловік та 9-річна донька.

Після смерті Ізабели у лікарні відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає усі звинувачення.