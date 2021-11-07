Збитки від повені у Німеччині оцінили у рекордні €29,2 млрд. Фонд ЄС допомогти не може — грошей майже немає

Найбільша руйнівна повінь на заході Німеччини, яка сталася в липні цього року, завдала збитків на рекордну суму у €29,2 мільярда. Це в кілька разів більше, ніж збитки від повеней у 2002 та 2013 роках.

Як повідомляє Deutsche Welle, вищезгадана сума значилася у спрямованій до Єврокомісії заявці від уряду ФРН на отримання фіндопомоги з Фонду солідарності Євросоюзу на ліквідацію наслідків природних катастроф.

Найбільше грошей потрібно на землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія. Частина коштів потрібна для ліквідації наслідків у Баварії та Саксонії. По фіндопомогу від фонду також звернулися Нідерланди, Бельгія, Люксембург та Австрія, але загальний обсяг збитків значно перевищує обсяг фонду.

До цього часу у фонді щорічно було €1,3 млрд, при цьому частина цієї суми призначалася для виплат третім країнам. За даними DPA, із вільних коштів цього року залишилося менше за половину — €40,7 млн. Фонд не зможе покрити і пʼяту частину збитків Німеччини.