Дощ зі снігом: якою буде погода на початку тижня

В Україні у понеділок, 8 листопада, у західних, північних та центральних областях пройде невеликий дощ, а в горах сніжитиме.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі у західних, північних та центральних областях місцями пройде невеликий дощ. В Карпатському регіоні очікуються помірні дощі, а в горах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у південній частині країни місцями очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 5—10 м/с. Температура вдень коливатиметься від +7 до +12°С, а вночі +2...+7 °С.

У Києві та області у понеділок уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень без опадів. Температура вдень триматиметься на рівні +8....+10 °С, а вночі +4...+6 °С.

А вже 9 листопада у західних та північних областях вночі температура опуститься до 0 °С. Надалі стовпчики термометра опустяться нижче від нуля.