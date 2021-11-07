З 8 листопада невакцинованих освітян відсторонять від роботи. Профспілка просить відтермінувати ці обмеження на місяць

Профспілка працівників освіти та науки України звернулася до Кабміну, МОЗ та Міносвіти з проханням відтермінувати на місяць усунення від роботи педагогів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19.

Вони вважають, що відсторонення вчителів може спричинити проблеми в освітньому процесі, зокрема через те, що нікому буде замінити відсутнього педагога.

Профспілка просить саме відтермінувати, а не скасувати цю норму, бо вбачає щоденне збільшення кількості вакцинованих освітян.

Нагадаємо, з 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

У разі відсутності щеплення освітян почнуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.