С 8 ноября невакцинированных педагогов отстранят от работы. Профсоюз просит отсрочить эти ограничения на месяц

Профсоюз сотрудников образования и науки Украины обратился к Кабмину, Минздраву и Минобразования с просьбой отсрочить на месяц отстранение от работы педагогов, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Они считают, что отстранение учителей может повлечь за собой проблемы в образовательном процессе, в частности из-за того, что никому будет заменить отсутствующего педагога.

Профсоюз просит именно отсрочить, а не отменить эту норму, потому что видит ежедневное увеличение количества вакцинированных педагогов.

Напомним, с 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

В случае отсутствия прививки педагогов начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.