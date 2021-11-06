Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

Білорусь у суботу, 6 листопада, розпочала імпорт електроенергії в Україну. Постачання будуть протягом листопада.

Про це повідомило білоруське Міністерство енергетики і підтвердив інформацію голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Обсяг поставок — 5 МВт у годину. Герус уточнив, що електроенергію отримала лише одна компанія — «ТЕТ груп» (кінцевим бенефіціаром компанії є Віталій Бутенко — колишній комерційний директор групи ДТЕК). Всього на аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали участь 16 компаній, купили такий перетин 4 компанії, однак електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна.

Герус зазначив, що «ТЕТ груп» раніше не займалась імпортом електроенергії, свою діяльність розпочала лише у жовтні і регулятор вже її перевіряє на предмет махінацій на енергоринку.