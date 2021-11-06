Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Беларусь в субботу, 6 ноября, приступила к импорту электроэнергии в Украину. Снабжение будут в течение ноября.
Об этом сообщило беларусское Министерство энергетики и подтвердил информацию глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Объем поставок – 5 МВт в час. Герус уточнил, что электроэнергию получила только одна компания — «ТЭТ групп» (конечным бенефициаром компании является Виталий Бутенко — бывший коммерческий директор группы ДТЭК). Всего на аукционе за доступ к межгосударственного пересечения участвовали 16 компаний, купили его 4 компании, однако электроэнергию с белоарусской стороны получили не 4 компании, а только одна.
Герус отметил, что «ТЭТ групп» ранее не занималась импортом электроэнергии, свою деятельность начала только в октябре и регулятор уже ее проверяет на предмет махинаций на энергорынке.
- До 1 ноября действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белалруси, который вступил в силу в мае. 2 ноября в Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе.
- 18 мая министр энергетики Герман Галущенко направил обращение в комиссию по тарифам с просьбой запретить импорт электроэнергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС — России и Беларуси. По его словам, этот импорт противоречит стратегическим целям Украины и угрожает ее энергетической безопасности.
- Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.