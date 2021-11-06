Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Беларусь в субботу, 6 ноября, приступила к импорту электроэнергии в Украину. Снабжение будут в течение ноября.

Об этом сообщило беларусское Министерство энергетики и подтвердил информацию глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Объем поставок – 5 МВт в час. Герус уточнил, что электроэнергию получила только одна компания — «ТЭТ групп» (конечным бенефициаром компании является Виталий Бутенко — бывший коммерческий директор группы ДТЭК). Всего на аукционе за доступ к межгосударственного пересечения участвовали 16 компаний, купили его 4 компании, однако электроэнергию с белоарусской стороны получили не 4 компании, а только одна.

Герус отметил, что «ТЭТ групп» ранее не занималась импортом электроэнергии, свою деятельность начала только в октябре и регулятор уже ее проверяет на предмет махинаций на энергорынке.