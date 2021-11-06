Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у США. Йому встановили стент

Вселенського патріарха Варфоломія I після операції виписали з лікарні у США.
Про це повідомив у Twitter єпископ Константинопольської православної церкви, архієпископ Американський Елпідофор.
«Дякуємо Богові за те, що Його Святість Вселенський патріарх Варфоломій виписаний з лікарні Mount Sinai у Нью-Йорку в доброму здоров’ї та в доброму гуморі», — написав він.
Як зазначають ЗМІ, патріарху під час операції встановили стент для розширення кровоносних судин і артерій, щоб поліпшити кровообіг.
- 23 жовтня патріарх Варфоломій уперше з 2009 року прибув до США з 12-денним візитом. На другий день свого візиту він потрапив до лікарні через погане самопочуття.
- 25 жовтня патріарха Варфоломія виписали з лікарні.
- 3 листопада стало відомо, що Варфоломія вдруге за час візиту до США забрали до лікарні.