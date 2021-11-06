Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США. Ему установили стент

Вселенского патриарха Варфоломея І после операции выписали из больницы в США.

Об этом сообщил в Twitter епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский Элпидофор.

«Благодарю Бога за то, что Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в добром здравии и в хорошем настроении», — написал он.

Как отмечают СМИ, патриарху во время операции установили стент для расширения кровеносных сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.