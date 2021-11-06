Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США. Ему установили стент

Вселенского патриарха Варфоломея І после операции выписали из больницы в США.
Об этом сообщил в Twitter епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский Элпидофор.
«Благодарю Бога за то, что Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в добром здравии и в хорошем настроении», — написал он.
Как отмечают СМИ, патриарху во время операции установили стент для расширения кровеносных сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.
- 23 октября патриарх Варфоломей впервые с 2009 года прибыл в США с 12-дневным визитом. На второй день своего визита он попал в больницу из-за плохого самочувствия.
- 25 октября патриарха Варфоломея выписали из больницы.
- 3 ноября стало известно, что Варфоломея второй раз за время визита в США забрали в больницу.