В США госпитализировали Вселенского патриарха Варфоломея. Он прилетел туда с визитом

Вселенский патриарх Варфоломей на второй день своего визита в США попал в больницу из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщила пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки.

Отмечается, что перед посещениям службы в соборе Святой Софии 81-летний патриарх почувствовал себя плохо. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график.

Врач посоветовал патриарху отдохнуть, а для обеспечения покоя и из предосторожности его доставили в университетскую больницу Джорджа Вашингтона.