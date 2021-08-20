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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину

Автор:
Олег Панфилович
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В Украину с визитом прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества», — написал премьер.

22 августа вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний возглавят торжественную литургию в Киеве возле Софийского собора.

  • О том, что Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину к тридцатой годовщине ее независимости стало известным в ноябре прошлого года.
  • В 2019 году Варфоломей называл важнейшим событием года предоставление автокефалии ПЦУ.
  • Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ 5 января 2019 года. Церемония состоялась в Патриаршем соборе Святого Георгия в Стамбуле.