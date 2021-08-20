Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України

До України з візитом прибув Вселенський Патріарх Варфоломій.

Про це у Telegram повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості», — написав премʼєр.

22 серпня вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної Церкви України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.