Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України

До України з візитом прибув Вселенський Патріарх Варфоломій.
Про це у Telegram повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості», — написав премʼєр.
22 серпня вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної Церкви України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.
- Про те, що Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну у 30-у річницю її Незалежності стало відомом у листопаді минулого року.
- У 2019 році Варфоломій називав найважливішою подією року надання автокефалії ПЦУ.
- Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ 5 січня 2019 року. Церемонія відбулася у Патріаршому соборі Святого Георгія в Стамбулі.