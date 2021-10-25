Патриарха Варфоломея выписали из больницы. Накануне ему стало плохо во время визита в США

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из университетской больницы Джорджа Вашингтона, куда он попал накануне. В дальнейшем священнослужитель продолжит свой 12-дневный визит в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил архиепископ Американский Елпидофор.

«Рад объявить, что его святейшество только что покинул больницу. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит», — сообщил архиепископ.

На второй день своего визита в США 81-летний патриарх почувствовал себя плохо перед посещениям службы в соборе Святой Софии. На его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень насыщенный график.