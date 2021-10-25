Патріарха Варфоломія виписали з лікарні. Напередодні йому стало зле під час візиту до США

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з університетської лікарні Джорджа Вашингтона, куди він потрапив напередодні. Надалі священнослужитель продовжить свій 12-денний візит до Сполучених Штатів.

Про це повідомив архієпископ Американський Елпідофор.

«Радий оголосити, що його всесвятість щойно залишив лікарню. Він почувається добре та готовий продовжити офіційний апостольський візит», — повідомив архієпископ.

На другий день свого візиту до США 81-річний патріарх відчув себе зле перед службою у соборі Святої Софії. На його самопочуття вплинув тривалий переліт у США і дуже насичений графік.