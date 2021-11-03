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У США вдруге за два тижні госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія

Автор:
Катерина Кадакова
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Патріарха Константинопольського Варфоломія вдруге за час візиту до США забрали до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Грецької православної архиєпархії Америки.

Як зазначається, 81-річний патріарх звернувся до лікарні Mount Sinai, де після медичного огляду лікарі вирішили госпіталізувати його.

Патріарху Варфоломію планують провести ангіограму — дослідження кровоносних судин, — це допоможе визначити, чи потрібно встановлювати стент.

  • 23 жовтня патріарх Варфоломій вперше з 2009 року прибув до США з 12-денним візитом. На другий день свого візиту він потрапив до лікарні через погане самопочуття.
  • 25 жовтня патріарха Варфоломія виписали з лікарні.