У США вдруге за два тижні госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія

Патріарха Константинопольського Варфоломія вдруге за час візиту до США забрали до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Грецької православної архиєпархії Америки.

Як зазначається, 81-річний патріарх звернувся до лікарні Mount Sinai, де після медичного огляду лікарі вирішили госпіталізувати його.

Патріарху Варфоломію планують провести ангіограму — дослідження кровоносних судин, — це допоможе визначити, чи потрібно встановлювати стент.