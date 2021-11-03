В США второй раз за две недели госпитализировали Вселенского патриарха Варфоломея

Патриарха Константинопольского Варфоломея второй раз за время визита в США забрали в больницу.
Об этом сообщила пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки.
Как отмечается, 81-летний патриарх обратился в больницу Mount Sinai, где после медицинского осмотра врачи решили его госпитализировать.
Патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму – исследование кровеносных сосудов, – это поможет определить, нужно ли устанавливать стент.
- 23 октября патриарх Варфоломей впервые с 2009 года прибыл в США с 12-дневным визитом. На второй день своего визита он попал в больницу из-за плохого самочувствия.
- 25 октября патриарха Варфоломея выписали из больницы.