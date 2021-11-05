Прогноз погоди у вихідні: В Україну заходить похолодання, тепло буде лише на півдні та сході

У перші вихідні листопада в Україні почнеться похолодання, лише на півдні та сході температура підвищиться до +18 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

За даними синоптиків, прохолодне повітря надходитиме з західних та південно-західних напрямків, водночас підвищуватиметься атмосферний тиск, тому опадів ставатиме менше, а прояснень більше.