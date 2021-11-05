Прогноз погоды в выходные: В Украину заходит похолодание, тепло будет только на юге и востоке

В первые выходные ноября в Украине начнется похолодание, только на юге и востоке температура повысится до +18 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре

По данным синоптиков, прохладный воздух будет поступать с западных и юго-западных направлений, в то же время будет повышаться атмосферное давление, поэтому осадков будет меньше, а прояснений больше.