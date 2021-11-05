Суд викрив Іллю Киву у брехні щодо Арсенія Яценюка. Він має спростувати поширену інформацію про громадянство США експрем’єра

Дарницький районний суд Києва визнав, що нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Ківа поширював брехню про колишнього прем’р-міністра Арсенія Яценюка, запевняючи, що той має американське громадянство.

Також прессекретар Яценюка уточнила, що йдеться про заяви Киви на одному з політичних ток-шоу в листопаді 2020 року щодо нібито американського громадянства Арсенія Яценюка та його родини, а також щодо фейку про так званий «перший мільярд», зароблений Яценюком.

Лаппо нагадала, що раніше за поширення фейків про Яценюка були притягнуті до суду блогери Шнайдер, Угрюмова та Торгало.

«Так само відповідатимуть перед законом пропагандисти прокремлівського інтернет-ресурсу, який контролюється колишнім міністром доходів та зборів, представником «сім’ї Януковича» Олександром Клименком. Зокрема, автор і ведуча (як зазначено на Klimenko Time) Арміна Хачатрян, яка також поширила брехливі відомості», — запевнила вона.