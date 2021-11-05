Суд уличил Илью Киву во лжи об Арсении Яценюке. Он должен опровергнуть распространенную информацию про гражданство США экс-премьера

«Суд обязал Киву в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию», — подчеркнула она.

Дарницкий районный суд Киева признал, что нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива распространял ложь о бывшем премьер-министре Арсении Яценюке, уверяя, что у него есть американское гражданство.

Также пресс-секретарь Яценюка уточнила, что речь идет о заявлениях Кивы на одном из политических ток-шоу в ноябре 2020 года относительно якобы американского гражданства Арсения Яценюка и его семьи, а также о фейке о так называемом «первом миллиарде», заработанном Яценюком.

Лаппо напомнила, что раньше за распространение фейков о Яценюке были привлечены в суд блогеры Шнайдер, Угрюмова и Торгало.

«Так же будут отвечать перед законом пропагандисты прокремлевского интернет-ресурса, контролируемого бывшим министром доходов и сборов, представителем «семьи Януковича» Александром Клименко. В частности, автор и ведущая (как указано на Klimenko Time) Армина Хачатрян, также распространившая лживые сведения», — заверила она.