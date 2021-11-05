Глави парламенту Руслан Стефанчук підписав закон про олігархів. Далі крок за Зеленським

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 листопада підписав законопроєкт № 5599 про деолігархізацію. Далі його передадуть на підпис президенту Володимиру Зеленським, чинності закон набуде через шість місяців після його офіційного оприлюднення.

Зазначимо, що законопроєкт ухвалили ще 23 вересня 2021 року, однак у ньому були неточності, які усунули 4 листопада. Депутати уточнили, що рішення про визнання людини олігархом прийматиме Рада національної безпеки і оборони на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, СБУ чи Антимонопольного комітету. Неточність полягала у тому, що рішення про визнання олігархом могла ухвалювати і Національна агенція з питань запобігання корупції — це колізія.