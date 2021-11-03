Рада усунула неточності в законі про олігархів — надалі його має підписати глава Ради і президент

У законі уточнили, що рішення про визнання олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони на підставі подання:

Також РНБО за десять робочих днів до дня проведення засідання, де мають на меті визнати особу олігархом, повинна повідомити їй про це. В повідомленні мають бути викладеними ознаки, за якими особу можуть визнати олігархом. Після цього така інформація публікується на сайті РНБО.

Водночас уточнення дозволяють такій людині усно дати свої пояснення прямо на засіданні Ради нацбезпеки без письмових документів.