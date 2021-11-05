«Щогодини рятуємо 10 життів». Глава МОЗ розповів про результати вакцинації

Масова вакцинація від COVID-19 в Україні зараз рятує одне життя в середньому кожні шість хвилин. Такі статистичні дані озвучив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, друзі. Потрібно зробити тільки одне — зробити щеплення самому і переконати зробити це своїх рідних і близьких», — сказав він.
Ляшко наголосив, що «компромісів з коронавірусною хворобою немає ніде у світі» і тільки вакцини допоможуть подолати пандемію.
- Від 1 листопада в «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.