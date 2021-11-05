«Каждый час спасаем 10 жизней». Глава Минздрава рассказал о результатах вакцинации

Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине сейчас спасает одну жизнь в среднем каждые шесть минут. Такие статистические данные озвучил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, друзья. Нужно сделать только одно — привиться самому и убедить сделать это своих родных и близких», — сказал он.
Ляшко подчеркнул, что «компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире» и только вакцины помогут преодолеть пандемию.
- С 1 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.