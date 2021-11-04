Українського політвʼязня відправили до ШІЗО, змусивши три дні стояти, попри хворобу ніг: у колонії не знайшлося іншого місця

Українського політвʼязня Івана Яцкіна, засудженого до 11 років колонії суворого режиму, відправили у штрафний ізолятор російської колонії в Краснодарському краї через відсутність інших місць в установі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка отримала інформацію від адвоката Яцкіна.

«Іван Яцкін упродовж трьох днів був змушений стояти на ногах без можливості присісти, оскільки за правилами перебування у ШІЗО, відкидне ліжко вдень пристібається. Такі дії стосовно громадянина України є катуванням, адже він страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння», — наголосила вона.

За словами Денісової, відбувати покарання, визначене окупаційним «Верховним судом Криму», Яцкін має в Кемеровській області, попереду на його етапі виправні установи двох областей Росії.

Також омбудсман зазначила, що звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів, які було грубо порушено тюремниками.