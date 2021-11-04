Украинского политзаключенного отправили в ШИЗО, заставив три дня стоять, несмотря на болезнь ног: в колонии не нашлось другого места

Украинского политзаключенного Ивана Яцкина, приговоренного к 11 годам колонии строгого режима, отправили в штрафной изолятор российской колонии в Краснодарском крае из-за отсутствия других мест в учреждении.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, получившая информацию от адвоката Яцкина.

«Иван Яцкин в течение трех дней был вынужден стоять на ногах без возможности присесть, поскольку по правилам пребывания в ШИЗО откидная кровать днем пристегивается. Такие действия в отношении гражданина Украины являются пыткой, ведь он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение», — подчеркнула она.

По словам Денисовой, отбывать наказание, определенное оккупационным «Верховным судом Крыма», Яцкин должен в Кемеровской области, впереди на его этапе исправительные учреждения еще двух областей России.

Также омбудсмен отметила, что обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания, в соответствии с международными стандартами, которые были грубо нарушены тюремщиками.