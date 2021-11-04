Суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін

Печерський районний суд міста Київ 4 листопада змінив запобіжний захід Володмиру Прохничу, який 4 серпня погрожував підірвати в Кабміні гранату. Про це повідомив його адвокат Тарас Безпалий.

Прохнича випустять із СІЗО — він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Відповідне рішення ухвалила суддя Бортницька Віта Вікторівна.

У СІЗО Прохнич перебував із 6 серпня.