Суд отпустил под домашний арест мужчину, который угрожал взорвать Кабмин

Печерский районный суд города Киев 4 ноября изменил меру пресечения Владимиру Прохничу, который 4 августа угрожал взорвать в Кабмине гранату. Об этом сообщил его адвокат Тарас Безпалый.
Прохнича выпустят из СИЗО — он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Соответствующее решение приняла судья Бортницкая Вита Викторовна.
В СИЗО Прохнич находился с 6 августа.
- 4 августа около 10 часов утра в здание правительства зашел неизвестный мужчина. Он вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и угрожал его взорвать. Мужчину задержали через полтора часа — он извинился за свои действия.
- Подозреваемым оказался бывший военнослужащий, ветеран АТО. Он служил сапером в батальоне «Айдар» и получил контузию.