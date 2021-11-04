Суд отпустил под домашний арест мужчину, который угрожал взорвать Кабмин

Печерский районный суд города Киев 4 ноября изменил меру пресечения Владимиру Прохничу, который 4 августа угрожал взорвать в Кабмине гранату. Об этом сообщил его адвокат Тарас Безпалый.

Прохнича выпустят из СИЗО — он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Соответствующее решение приняла судья Бортницкая Вита Викторовна.

В СИЗО Прохнич находился с 6 августа.