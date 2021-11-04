Нацрада призначила перевірку каналу UkrLive через фейки про вакцинацію. Його нещодавно придбав Нестор Шуфрич

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу UkrLive. Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 4 листопада, повідомляє «Детектор медіа».

Член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що канал «відверто поширює необ’єктивну інформацію щодо пандемії», також в ефірі звучать наративи російської пропаганди. Так, наприклад, 29 жовтня у токшоу «Український формат» лунали заяви про те, що вакцинація може нашкодити здоров’ю українцям. Крім цього, 2 листопада в етер вмикався народний депутат Віктор Медведчук і говорив про державний устрій України — регулятор зафіксував поширення необ’єктивної інформації.