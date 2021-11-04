Нацсовет назначил проверку каналу UkrLive из-за фейков о вакцинации. Его недавно приобрел Нестор Шуфрич

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканалу UkrLive. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 4 ноября, сообщает «Детектор медиа».

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что канал «откровенно распространяет необъективную информацию о пандемии», также в эфире звучат нарративы российской пропаганды. Так, например, 29 октября в ток-шоу «Украинский формат» звучали заявления, что вакцинация может навредить здоровью украинцев. Кроме этого, 2 ноября в эфир включался народный депутат Виктор Медведчук и говорил о государственном устройстве Украины — регулятор зафиксировал распространение необъективной информации.